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НБА. Пол Пирс официально завершил игровую карьеру
01.05.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Клипперс» Пол Пирс сегодня провел последний матч в НБА. Проиграв в 7-м матче серии первого раунда «Юте», «Клипперс» выбыли из розыгрыша плей-офф.
Пирс провел в НБА 19 лет, выступая за «Бостон», «Бруклин» и «Клипперс».
Он 10 раз участвовал в Матчах всех звезд НБА, стал чемпионом и получил звание MVP финальной серии в 2008-м и набрал за карьеру 26397 очков.
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Форвард «Клипперс» Пол Пирс сегодня провел последний матч в НБА.
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