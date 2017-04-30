﻿ Самюэль Одеоибо: «Первые месяцы в Беларуси вспоминаю, как страшный сон. Работал на автомойке, позже — на стройке и параллельно тренировался». 21.by
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Самюэль Одеоибо: «Первые месяцы в Беларуси вспоминаю, как страшный сон. Работал на автомойке, позже — на стройке и параллельно тренировался»

01.05.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Крумкачоў» Самюэль Одеоибо вспомнил свой приезд в Беларусь.

— Первые месяцы в Беларуси вспоминаю, как страшный сон. В 2012 году я познакомился с футбольным агентом, который пообещал, что устроит меня в футбольную академию. Мы обсуждали, что начну выступать за дубль, а потом, если все получится, пробьюсь в высшую лигу. Но агент меня кинул: забрал деньги и пропал. Было очень тяжело, ведь я знал, с каким трудом семья собирала необходимую сумму для моего отъезда в Беларусь. Мы откладывали деньги, брали в долг у знакомых — нужно было найти несколько тысяч долларов. После обмана я даже не думал сдаваться и уезжать обратно: я всегда жил мечтой играть в Европе.

Это сейчас у меня есть вид на жительство в Беларуси — я поступил на языковые курсы при БГТУ, потом женился на белоруске. Но на первых порах было очень нелегко. Работал на автомойке, позже — на стройке и параллельно тренировался. Первое время жил в общаге, потому что с финансами было очень туго. Родители присылали деньги из Нигерии, хотя там живут еще два брата и две сестры. Мне стыдно об этом говорить, но о хороших поступках не надо молчать: взнос за мою учебу в Минске делали родители моей девушки — у меня для этого просто не было денег. Помню, на улицах Минска знакомился с нигерийцами: подходил к ним на дороге и спрашивал совета по бытовым вопросам, – сказал Одеоибо.

 
Теги: Минск
 
 
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