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«Барселона» намерена купить двух крайних защитников и центрхава на 100 млн евро
01.05.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» определилась с трансферными целями на межсезонье.
Сообщается, что летом каталонцы намерены приобрести правого и левого защитников, а также центрального хавбека.
В шорт-лист «Барселоны» входят фулбеки Эктор Бельерин («Арсенал»), Тео Эрнандес («Алавес», права принадлежат «Атлетико»), полузащитники Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Марко Верратти («ПСЖ»).
Трансфер Бельерина оценивается в 30 миллионов евро, Эрнандеса – в 24 миллиона, тогда как Коутиньо и Верратти стоят гораздо дороже, поэтому в сумме «Барселоне» понадобится около 100 миллионов.
Такими средствами клуб в настоящее время не располагает, и ожидается, что каталонцы расстанутся по меньшей мере с двумя игроками – Жереми Матье и Ардой Тураном.
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«Барселона» определилась с трансферными целями на межсезонье.
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