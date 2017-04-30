﻿ Василий Хомутовский: «Я такого слабого БАТЭ, как с «Крумкачамі», еще не видел. Должны были выигрывать». 21.by
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Василий Хомутовский: «Я такого слабого БАТЭ, как с «Крумкачамі», еще не видел. Должны были выигрывать»

01.05.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер вратарей «Крумкачоў» Василий Хомутовский резюмировал матч своей команды против БАТЭ (2:3) в 4-м туре чемпионата Беларуси.

– Дважды вели в счете и играли здорово. Но могли действовать еще лучше, потому что, на мой взгляд, такого слабого БАТЭ я еще не видел. Повторюсь: это мое субъективное мнение. Конечно, они готовились к ответному матчу Кубка страны против брестского «Динамо».

Мы могли в том матче дожимать борисовчан и выигрывать. В концовке немного не хватило – вышли лидеры БАТЭ Стасевич и Родионов. Но это не умаляет того, что в той игре мы должны были не только ничью брать, но и выигрывать, – считает Хомутовский.

Напомним, по ходу упомянутого поединка «Крумкачы» дважды вели в счете – 1:0 и 2:1. Tribuna.com проводила текстовую трансляцию поединка.

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Василий Хомутовский: «Я такого слабого БАТЭ, как с «Крумкачамі», еще не видел. Должны были выигрывать»

 
 
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Тренер вратарей «Крумкачоў» Василий Хомутовский резюмировал матч своей команды против БАТЭ (2:3) в 4-м туре чемпионата Беларуси.

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