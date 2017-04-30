﻿ Сергей Боровский: «Почему не играет Гогатишвили? Сильно влияет то, что он не знает язык. Из-за этого есть недопонимание и парень выпадает». 21.by
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Сергей Боровский: «Почему не играет Гогатишвили? Сильно влияет то, что он не знает язык. Из-за этого есть недопонимание и парень выпадает»

01.05.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский объяснил малое игровое время полузащитника команды Гогиты Гогатишвили языковым барьером.

– Почему мало играет Гогита Гогатишвили? В матче с «Городеей», когда нужны быстрые ноги, он остался в запасе.

– Нужно учитывать, как он вливается в коллектив. Сильно влияет то, что Гогита не знает язык. Из-за этого есть некоторое недопонимание на поле. И парень немного выпадет, – сказал Боровский.

Напомним, по словам генерального директора клуба Алима Селимова Гогатишвили был приглашен в команду, чтобы за «в разы меньшую зарплату» заменить Юрия Габовду.

Алим Селимов: «На позицию Габовды нашли Гогатишвили, который просил зарплату в разы меньшую, чем Юра»

Сергей Боровский: «Парни выпадают из-за травм, сыгранности нет. Пока у нас незавидное положение»

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский объяснил малое игровое время полузащитника команды Гогиты Гогатишвили языковым барьером.

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