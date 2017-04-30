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Сергей Боровский: «Почему не играет Гогатишвили? Сильно влияет то, что он не знает язык. Из-за этого есть недопонимание и парень выпадает»
01.05.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский объяснил малое игровое время полузащитника команды Гогиты Гогатишвили языковым барьером.
– Почему мало играет Гогита Гогатишвили? В матче с «Городеей», когда нужны быстрые ноги, он остался в запасе.
– Нужно учитывать, как он вливается в коллектив. Сильно влияет то, что Гогита не знает язык. Из-за этого есть некоторое недопонимание на поле. И парень немного выпадет, – сказал Боровский.
Напомним,
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Сергей Боровский: «Почему не играет Гогатишвили? Сильно влияет то, что он не знает язык. Из-за этого есть недопонимание и парень выпадает»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский объяснил малое игровое время полузащитника команды Гогиты Гогатишвили языковым барьером.
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