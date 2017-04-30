Форвард «Крумкачоў» Самюэль Одеоибо рассказал, что слышит много стереотипных суждений о Нигерии от белорусских друзей.

— Некоторые думают, что Нигерия — это остров. Тупизм, согласитесь? Таким людям я отвечаю: лучше помолчи или съезди в Нигерию, а потом рассуждай об этой стране. Наверное, всем африканцам докучают вопросами, а едим ли мы людей? Почему тогда я ни разу не кусал своих друзей? А еще люди думают, что мы там ходим голышом. Это же такой бред: получается, я лечу из Нигерии голым, делаю пересадки и, только приближаясь к Минску, надеваю одежду, так что ли? Спрашивают, живем ли мы в хижинах: «Твой дом из соломы, Сэм?»

Есть те, которые шарахаются: «Не трогай меня, у вас же Эбола!» Я звоню маме и задаю вопрос, что такое Эбола, а она, находясь в Нигерии, и не знает этого. Мы — поколение smart: телефоны умные, а люди — тупицы.

Простите, но у многих белорусов советский менталитет. Они боятся выезжать в Европу, не могут жить за пределами стран бывшего СССР, потому что переняли тип мышления от бабушек и дедушек и очень зависимы от старших родственников. У меня много хороших, прогрессивно мыслящих друзей среди белорусов, но попадаются собеседники, которые выводят из себя, – сказал Одеоибо.