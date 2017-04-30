Тренер вратарей «Крумкачоў» Василий Хомутовский рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«По финансам в «Крумкачах» вопросов нет. Если же есть какие-то нюансы – это к президенту клуба. Или председателю правления, как эта должность правильно называется. Я не знаю о проблемах. Думаю, что все нормально», – сказал Хомутовский.

Напомним, «Крумкачы» имеют непогашенную кредиторскую задолженность перед БАТЭ. В минувшем сезоне «вороны» взяли у борисовского клуба беспроцентный заем на сумму 150 тысяч долларов.

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