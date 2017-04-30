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Турнир развития УЕФА (U-16). Беларусь играет с Молдовой

01.05.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Турнир развития УЕФА (U-16)

Минск, Беларусь

Беларусь U-16 – Молдова U-16 1:0 (1:0, первый тайм)

1 мая, 11:00

Голы: 1:0 – Козел (22)

Отметим, на данный момент сборная Беларуси занимает последнее место. Ранее команда уступила Латвии в основное время и Грузии по пенальти.

Положение команд после предыдущего игрового дня: 1. Латвия U-16 (5); 2. Грузия U-16 (4); 3. Молдова U-16 (2); 4. Беларусь U-16 (1).

 
Теги: Минск
 
 
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Турнир развития УЕФА (U-16) Минск, Беларусь Беларусь U-16 – Молдова U-16 1:0 (1:0, первый тайм) 1 мая, 11:00 Голы: 1:0 – Козел (22) Отметим, на данный момент сборная Беларуси занимает...

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