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Еврочеллендж. Беларусь в последнем перед ЧМ спаринге сыграет с Францией

01.05.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник 1 мая сборная Беларуси вновь сыграет с Францией. Этот матч станет для белорусской команды последним перед чемпионатом мира.

Напомним, в воскресенье Беларусь уступила Франции (1:3).

Еврочеллендж

Франция – Беларусь
Дата проведения
1 мая, 19.00
Онлайн матча Видео
 
 
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В понедельник 1 мая сборная Беларуси вновь сыграет с Францией.

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