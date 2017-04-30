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Еврочеллендж. Беларусь в последнем перед ЧМ спаринге сыграет с Францией
01.05.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В понедельник 1 мая сборная Беларуси вновь сыграет с Францией. Этот матч станет для белорусской команды последним перед чемпионатом мира.
Напомним, в воскресенье Беларусь уступила Франции (1:3).
Еврочеллендж
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В понедельник 1 мая сборная Беларуси вновь сыграет с Францией.
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