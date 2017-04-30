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Рене Фазель: «IIHF интересно сокращение чемпионата мира с 16 до 14 команд»

01.05.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент IIHF Рене Фазель рассказал о возможной реформе чемпионата мира по хоккею.

«Нам интересно сокращение чемпионата мира по хоккею с 16 до 14 команд. У меня был подобный диалог с Алпо Сухоненом – известным финским тренером. Он задал мне точно такой же вопрос. О том, что 6 команд играют по 5 игр за одну неделю и все. Этого недостаточно. Была также предложена идея перевести две команды из топ-16 и еще две из Дивизиона IB, и перевести их в IA, чтобы в этом Дивизионе получилось 10 команд. Это очень интересное решение. Я обязательно еще вернусь к этому вопросу. 

Нужно также понимать, что в топ-дивизионе мы играем 16-17 дней, и это 10 игр для каждой команды. Это много. 10 игр за 17 дней – много. Поэтому, если мы сократим количество команд с 16 до 14, в конечном итоге мы сможем сократить этот график на пару игр. Я бы очень хотел поднять уровень Дивизиона IA. Что касается заявок – 20 хоккеистов и 2-3 вратаря, то тут, может, тоже следует пересмотреть формат, так как в случае частых травм игроков не хватает. Может, сделаем формат с 21-22 полевыми игроками в заявке.

Одним словом, вся эта дискуссия мне очень интересна. Хорошо, когда у нас есть такой контакт с людьми, мы получаем обратную реакцию. Думаю, нужно будет провести большой консилиум по этому вопросу. Это очень хороший повод для открытой дискуссии», – сказал Фазель.

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Президент IIHF Рене Фазель рассказал о возможной реформе чемпионата мира по хоккею.

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