Форварды Денис Паршин и Сергей Костицын, а также защитник Максим Кондратьев вновь станут хоккеистами нижегородского «Торпедо», сообщает «Чемпионат».

В прошлом сезоне 31-летний Паршин выступал за омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев», всего на его счету 20 (8+12) очков в 53 матчах регулярного чемпионата и 2 (0+2) очка в 5 матчах плей-офф.

34-летний Кондратьев в 60 матчах за «Амур» отметился 19 (7+12) очками, а 30-летний Костицын в 45 матчах регулярного чемпионата набрал 26 (5+21) очков за минское «Динамо», к которым добавил 2 (0+2) очка в 5 матчах плей-офф.

Ранее Паршин выступал за «Торпедо» в сезоне-2013/14, а Костицын с Кондратьевым – в сезоне-2015/16.

Напомним, что вчера нижегородцы официально расстались с 20 игроками.