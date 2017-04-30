﻿ Василий Хомутовский: «Вопрос к менеджменту брестского «Динамо»: как вы собираетесь вытягивать чемпионат, если у вас только на Торресе и Фамейе завязана игра?». 21.by
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Василий Хомутовский: «Вопрос к менеджменту брестского «Динамо»: как вы собираетесь вытягивать чемпионат, если у вас только на Торресе и Фамейе завязана игра?»

01.05.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер вратарей «Крумкачоў» Василий Хомутовский поделился мнением об игре брестского «Динамо».

Николай Ходасевич: Для «Шахтера» матч с БАТЭ был первым серьезным испытанием.

Василий Хомутовский: Стоп-стоп-стоп, Николай! А матч с брестским «Динамо» не был для «горняков» серьезным испытанием?

Николай Ходасевич: Нет. Там брестчане думали о предстоящем матче полуфинала Кубка с БАТЭ. Команда вышла в ротированном составе. Мне кажется, что учитывая важность Кубка для «Динамо», брестская команда вообще не ровня БАТЭ и «Шахтеру». Поэтому 0:3 в Солигорске – закономерность. Пошел в букмекерскую контору и забрал деньги! Когда нет Торреса и Фамейе, Журавель после матча говорит: «Это игроки основного состава. Без них у нас нет игры». Все!

Василий Хомутовский: Тогда вопрос к менеджменту брестского «Динамо»: как вы собираетесь вытягивать чемпионат, если у вас на двух игроках завязана игра? Безусловно, я очень хочу, чтобы брестчане составили конкуренцию БАТЭ, и наш чемпионат стал зрелищнее и интереснее. Но если Брест поставил на победу в Кубке, а чемпионат закрыл уже в пятом туре...

Николай Ходасевич: Ты путаешь понятия! Мы говорим о стартовом отрезке. Но дальше у команды Журавля длинная дистанция, чтобы набирать очки. Летом можно усилиться еще.

 
Теги: Брест
 
 
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