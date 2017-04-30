﻿ Самюэль Одеоибо: «Не могу рассуждать о белорусской политике. Не хочу нажить проблем». 21.by
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Самюэль Одеоибо: «Не могу рассуждать о белорусской политике. Не хочу нажить проблем»

01.05.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Крумкачоў» Самюэль Одеоибо сравнил Беларусь и Нигерию.

— Пускай белорусы соберут деньги, слетают в Африку и увидят все своими глазами. Нигерия — богатая нефтью страна, но коррупция разделяет людей на миллионеров и бедняков. Государство не занимается своими гражданами. Каждый живет по собственным законам: люди не платят государству штрафы за правонарушения, а оно не заботится о тех нигерийцах, которым негде жить. В Беларуси все работает четко: строителям дают год на реализацию проекта и они укладываются в сроки. В Нигерии заказчик может дать на строительство деньги, ему даже скажут: «Без проблем, будет сделано за семь месяцев». Но и через 10 лет никто не начнет шевелиться. У нас процветает коррупция: сестры, братья, дети президента отлично обустраиваются за четыре года. Чиновники стараются украсть как можно больше, пока находятся у власти. Я не могу рассуждать о белорусской политике, потому что это не моя страна. Я не политик и не хочу нажить проблем.

Зато могу судить о вашей стране, потому что прожил здесь несколько лет. Минск входит в первую десятку городов мира по чистоте. Меня постоянно спрашивают, где тяжелее жить — в Нигерии или Беларуси. Я отвечаю, что на родине мне легче, там я ни в чем себе не отказывал. Зато здесь спокойнее. Нигерию часто сотрясают террористические акты и нападения. Если посмотреть телевизор, то испугаешься и не захочешь ехать в Африку. Хотя у меня есть знакомая белоруска, которая слетала в Нигерию, и ей так понравилось, что теперь собирается там замуж, – сказал Одеоибо.

Самюэль Одеоибо: «Простите, но у многих белорусов советский менталитет. Они боятся выезжать в Европу, не могут жить за пределами стран бывшего СССР»

 
Теги: Минск
 
 
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Форвард «Крумкачоў» Самюэль Одеоибо сравнил Беларусь и Нигерию.

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