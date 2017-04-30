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Дарья Домрачева: «Было страшно бежать с собакой, не знала, чего ожидать от гонки»
01.05.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о выступлении в гонке
«Ощущения, конечно, непередаваемые! Сравнить их с чем-то сложно, ведь для меня это был первый опыт выступления в упряжке с собакой. Честно признаюсь: было страшно, не знала, чего ожидать от гонки.
Но мне очень понравилось и, надеюсь, такой опыт еще повторится. Мне достался очень хороший пес, который рвался к финишу.
Возможно, в следующем году я снова поучаствую в соревнованиях, но все будет зависеть от планов, от возможности совместить мои тренировочные планы с этими соревнованиями.
Я рада, что находилась на сборе в Шушене в этот момент, где проходила тестирование лыж. Эта неделя была очень плодотворной, я хорошо потрудилась. А ее приятным завершением стал этот замечательный фестиваль», – сказала Домрачева.
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о выступлении в гонке на собачьих упряжках.
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