Форвард «Крумкачоў» Самюэль Одеоибо поделился мнением о расизме в Беларуси и мире.

– В Беларуси иногда встречаю прохожих, которые могут обозвать или сказать что-то неприятное. Я уверен: нельзя судить человека при первой же встрече. С виду он может показаться алкашом, а в общении это отличный парень. Я столько раз убеждался: из-за первого впечатления можно упустить свой шанс или расстаться с хорошим знакомым. Человек, который свел меня с Пунтусом , говорил: «Сэм, я буду тебе помогать, хоть и не верю до конца в твою историю». Когда-то темнокожие люди подвели его и украли деньги, поэтому у него осталось предубеждение. Но на каждую плохую историю есть хорошая: когда его жена училась в университете, ей помогли афроамериканцы, и теперь муж отплатил мне той же монетой. Некоторые белорусы провоцируют меня на конфликт, другие просят потрогать мои волосы, третьи спрашивают, можно ли сфоткаться. Наверное, думают, что я Поль Погба. Но я не пользуюсь сходством с французом — я Сэм. Надеюсь, когда-то меня будут узнавать не хуже Погба.

История с Кузьменком? Мне обидно, что я запомнился именно этим инцидентом. Но зачем он такое сказал, раз не готов произнести это прилюдно и признаться в своих словах? Если я увижу этого игрока, то спрошу: «Почему ты так поступил?» Он назвал мое поведение провокацией. Думаю, что он просто испугался, потому что «Динамо» грозило бы наказание. Партнеры по команде не высказывали мне претензий из-за удаления, но объяснили, что я должен сдерживать эмоции. И это стало хорошим уроком.

В топовых клубах играют футболисты самых разных национальностей. За расистские высказывания грозят большие штрафы. Все мы одинаковые, неужели цвет кожи имеет какое-то значение? Футбольная общественность признает равноправие всех футболистов. Я не согласен с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Дуайтом Йорком, который полагает, что цвет кожи мешает ему сделать тренерскую карьеру в Европе. Думаю, если ты квалифицированный специалист, за тебя будут бороться лучшие клубы мира. Гус Хиддинк недавно сказал, что хотел бы работать вместе с ивуарийцем Дидье Дрогба. Если бы легендарный футболист уровня Джона Терри был темнокожим, неужели от него бы отказывались топ-команды? – сказал Одеоибо.

Самюэль Одеоибо: «Простите, но у многих белорусов советский менталитет. Они боятся выезжать в Европу, не могут жить за пределами стран бывшего СССР»

Самюэль Одеоибо: «Не могу рассуждать о белорусской политике. Я не политик и не хочу нажить проблем»