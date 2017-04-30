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Самюэль Одеоибо: «Расизм в Беларуси? Иногда встречаю прохожих, которые могут обозвать или сказать что-то неприятное»
01.05.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Крумкачоў» Самюэль Одеоибо поделился мнением о расизме в Беларуси и мире.
– В Беларуси иногда встречаю прохожих, которые могут обозвать или сказать что-то неприятное. Я уверен: нельзя судить человека при первой же встрече. С виду он может показаться алкашом, а в общении это отличный парень. Я столько раз убеждался: из-за первого впечатления можно упустить свой шанс или расстаться с хорошим знакомым. Человек,
В топовых клубах играют футболисты самых разных национальностей. За расистские высказывания грозят большие штрафы. Все мы одинаковые, неужели цвет кожи имеет какое-то значение? Футбольная общественность признает равноправие всех футболистов. Я не согласен с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Дуайтом Йорком, который полагает, что цвет кожи мешает ему сделать тренерскую карьеру в Европе. Думаю, если ты квалифицированный специалист, за тебя будут бороться лучшие клубы мира. Гус Хиддинк недавно сказал, что хотел бы работать вместе с ивуарийцем Дидье Дрогба. Если бы легендарный футболист уровня Джона Терри был темнокожим, неужели от него бы отказывались топ-команды? – сказал Одеоибо.
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Самюэль Одеоибо: «Расизм в Беларуси? Иногда встречаю прохожих, которые могут обозвать или сказать что-то неприятное»
Форвард «Крумкачоў» Самюэль Одеоибо поделился мнением о расизме в Беларуси и мире.
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