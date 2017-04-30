﻿ «Динамо-Минск» – «Гомель». Гости организуют доставку болельщиков на матч за 19 рублей с каждого. 21.by
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«Динамо-Минск» – «Гомель». Гости организуют доставку болельщиков на матч за 19 рублей с каждого

01.05.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Гомель» организует поездку болельщиков в Минск на матч 6-го тура чемпионата Беларуси со столичным «Динамо», который состоится 6 мая в 18:00.

Стоимость ― 19 рублей с человека.

Забронировать место в автобусе и узнать более подробную информацию можно по телефону +375-44-5782588 (Михаил)

Отметим, что стоимость поездки из Гомеля в Минск на плацкартном поезде составляет 18,26 рублей в обе стороны.

Напомним, брестское «Динамо» и ряд других клубов организуют бесплатные автобусы для болельщиков с целью поездок на выездные матчи.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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«Гомель» организует поездку болельщиков в Минск на матч 6-го тура чемпионата Беларуси со столичным «Динамо», который состоится 6 мая в 18:00.

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