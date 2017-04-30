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WyScout: «Ислочь» – самая возрастная команда высшей лиги, БАТЭ и «Минск» – самые молодые
01.05.2017 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Согласно данным агентства WyScout, средний возраст участников чемпионата Беларуси составляет 26,5 лет.
Самой возрастной командой является «Ислочь» – ее средний возраст 29 лет. За ней идут «Городея» (27,9), «Слуцк» (27,7), «Витебск» и «Шахтер» (по 27,4) и «Торпедо-БелАЗ» (27,1).
«Минск» – самый молодой клуб. Средний возраст подопечных Георгия Кондратьева – 24,7 лет. Чуть выше средний возраст у БАТЭ (25,2), «Славии» (25,3), брестского «Динамо» (25,4), «Днепра» и минского «Динамо» (25,5 у обоих).
Средний возраст «Крумкачоў» и «Немана» – 26,6 лет, «Гомеля» – 26,4 года, «Нафтана» – 26,3.
Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионат Беларуси
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Согласно данным агентства WyScout, средний возраст участников чемпионата Беларуси составляет 26,5 лет.
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