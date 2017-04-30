﻿ WyScout: «Ислочь» – самая возрастная команда высшей лиги, БАТЭ и «Минск» – самые молодые. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

WyScout: «Ислочь» – самая возрастная команда высшей лиги, БАТЭ и «Минск» – самые молодые

01.05.2017 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Согласно данным агентства WyScout, средний возраст участников чемпионата Беларуси составляет 26,5 лет.

Самой возрастной командой является «Ислочь» – ее средний возраст 29 лет. За ней идут «Городея» (27,9), «Слуцк» (27,7), «Витебск» и «Шахтер» (по 27,4) и «Торпедо-БелАЗ» (27,1).

«Минск» – самый молодой клуб. Средний возраст подопечных Георгия Кондратьева – 24,7 лет. Чуть выше средний возраст у БАТЭ (25,2), «Славии» (25,3), брестского «Динамо» (25,4), «Днепра» и минского «Динамо» (25,5 у обоих).

Средний возраст «Крумкачоў» и «Немана» – 26,6 лет, «Гомеля» – 26,4 года, «Нафтана» – 26,3.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионат Беларуси находился в тройке самых возрастных лиг в Европе.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно данным агентства WyScout, средний возраст участников чемпионата Беларуси составляет 26,5 лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Динамо-Минск» – «Гомель». Гости организуют доставку болельщиков на матч за 19 рублей с каждого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика