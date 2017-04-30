Средняя посещаемость первой лиги 4-го тура составила 481 человек.

Таким образом, по итогам 4-х туров показатель составляет 480 зрителей.

Отметим, что за аналогичный период минувшего года посещаемость первой лиги составляла 797 человек.

Таким образом, за год количество болельщиков на матчах первой лиги снизилось на 39,8 процентов.

Для сравнения, посещаемость высшей лиги за год увеличилась на 28,9 процентов.



