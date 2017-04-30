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Арташес Антонян: «Было бы здорово, если бы брестский опыт организации матчей пригодился на всех стадионах»

01.05.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментаторы Арташес Антонян и Николай Ходасевич поделились мнением о работе белорусских клубов с болельщиками.

Арташес Антонян: «На матче брестского «Динамо» против «Славии» была праздничная атмосфера, пусть и в ужатом, по сравнению с матчем против БАТЭ, варианте. Игровые зоны, шашлык, фан-зона – в общем, все, чтобы получить удовольствие от присутствия на стадионе. На зависть другим организаторам. Было бы здорово, если бы брестский опыт организации матчей пригодился на всех стадионах. Чтобы такая работа пошла».

Николай Ходасевич: «Прибавляют конкуренты постепенно, глядя, как шумит брестское «Динамо».

Брестское «Динамо» лидирует по средней посещаемости матчей в текущем сезоне чемпионата Беларуси с показателем 7625 человек.

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Арташес Антонян: «Было бы здорово, если бы брестский опыт организации матчей пригодился на всех стадионах»

 
Теги: Брест
 
 
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Комментаторы Арташес Антонян и Николай Ходасевич поделились мнением о работе белорусских клубов с болельщиками.

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