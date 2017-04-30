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Боровский уволен из минского «Динамо»
01.05.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, минское «Динамо» рассталось с главным тренером команды Сергеем Боровским.
После пяти туров текущего сезона минчане с 9 очками занимают пятое место в турнирной таблице. Также команда вылетела в 1/4 финала Кубка страны от брестского «Динамо».
Напомним, Боровский возглавил минское «Динамо» 15 июля минувшего года, сместив с должности Вука Рашовича. В сезоне-2016 команда заняла 3-е место в чемпионате Беларуси и впервые за два года не попала на групповой этап Лиги Европы.
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Как стало известно Tribuna.com, минское «Динамо» рассталось с главным тренером команды Сергеем Боровским.
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