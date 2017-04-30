﻿ Боровский уволен из минского «Динамо». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Боровский уволен из минского «Динамо»

01.05.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Как стало известно Tribuna.com, минское «Динамо» рассталось с главным тренером команды Сергеем Боровским.

После пяти туров текущего сезона минчане с 9 очками занимают пятое место в турнирной таблице. Также команда вылетела в 1/4 финала Кубка страны от брестского «Динамо».

Напомним, Боровский возглавил минское «Динамо» 15 июля минувшего года, сместив с должности Вука Рашовича. В сезоне-2016 команда заняла 3-е место в чемпионате Беларуси и впервые за два года не попала на групповой этап Лиги Европы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно Tribuna.com, минское «Динамо» рассталось с главным тренером команды Сергеем Боровским.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Арташес Антонян: «Было бы здорово, если бы брестский опыт организации матчей пригодился на всех стадионах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика