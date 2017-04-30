|
«Торпедо» подтвердило переход Сергея Костицына
01.05.2017 15:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий Сергей Костицын вернулся в «Торпедо».
Нижегородский клуб официально подтвердил переход. Контракт рассчитан на год.
Минувший сезон хоккеист провел в минском «Динамо».
Нападающий набрал 26 (5+21) очков в 45 матчах регулярного чемпионата. Хоккеист провел 5 игр в плей-офф. В этих матчах он набрал 2 (0+2) очка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий Сергей Костицын вернулся в «Торпедо».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии