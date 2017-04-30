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«Торпедо» подтвердило переход Сергея Костицына

01.05.2017 15:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий Сергей Костицын вернулся в «Торпедо».

Нижегородский клуб официально подтвердил переход. Контракт рассчитан на год.

Минувший сезон хоккеист провел в минском «Динамо».

Нападающий набрал 26 (5+21) очков в 45 матчах регулярного чемпионата. Хоккеист провел 5 игр в плей-офф. В этих матчах он набрал 2 (0+2) очка.

 
 
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Белорусский нападающий Сергей Костицын вернулся в «Торпедо».

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