30 апреля завершился период действия контрактов, заключенных игроками КХЛ.

Центральное информационное бюро Континентальной хоккейной лиги публикует списки хоккеистов, с 1 мая 2017 года получивших статус неограниченно свободных агентов.

В их числе и 16 хоккеистов минского «Динамо».

Вратари: Бен Скривенс, Ян Шелепнев;

Защитники: Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Знахаренко, Павел Казакевич, Никита Мицкевич, Никита Устиненко;

Форварды: Артем Волков, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Никита Комаров, Сергей Костицын, Александр Кулаков, Станислав Лопачук, Фредрик Петтерссон, Андрей Стась.

Таким образом, данные хоккеисты могут перейти в любой клуб КХЛ без всякой компенсации.

Форвард Сергей Костицын уже воспользовался данной опцией и подписал контракт с «Торпедо».