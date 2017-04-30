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Скривенс, Стась и еще 14 игроков «Динамо» стали неограниченно свободными агентами»
01.05.2017 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
30 апреля завершился период действия контрактов, заключенных игроками КХЛ.
Центральное информационное бюро Континентальной хоккейной лиги публикует списки хоккеистов, с 1 мая 2017 года получивших статус неограниченно свободных агентов.
В их числе и 16 хоккеистов минского «Динамо».
Вратари: Бен Скривенс, Ян Шелепнев;
Защитники: Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Знахаренко, Павел Казакевич, Никита Мицкевич, Никита Устиненко;
Форварды: Артем Волков, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Никита Комаров, Сергей Костицын, Александр Кулаков, Станислав Лопачук, Фредрик Петтерссон, Андрей Стась.
Таким образом, данные хоккеисты могут перейти в любой клуб КХЛ без всякой компенсации.
Форвард Сергей Костицын уже воспользовался данной опцией и подписал контракт с «Торпедо».
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30 апреля завершился период действия контрактов, заключенных игроками КХЛ.
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