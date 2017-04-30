Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд не стал опровергать информацию об интересе к вратарю Бену Скривенсу, который минувший провел в минском «Динамо».

– Слышал, что Скривенс к вам в «Салават» собирается.

– Все может быть.

– Как же вы всех легионеров уместите?

– Так их же сколько хочешь можно иметь.

– Но придется кого-то в запасе все время оставлять.

– Разберемся.

– А Сведберг в «Югру» собирается?

– Не знаю, – сказал Вайсфельд.

Скривенс, Стась и еще 14 игроков «Динамо» стали неограниченно свободными агентами»

Анатолий Курилец: «Идет плотная работа со Скривенсом, очень плотная. Мы хотим, чтобы он остался в «Динамо»