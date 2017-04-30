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Леонид Вайсфельд: «Скривенс в «Салавате»? Все может быть»
01.05.2017 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд не стал опровергать информацию об интересе к вратарю Бену Скривенсу, который минувший провел в минском «Динамо».
– Слышал, что Скривенс к вам в «Салават» собирается.
– Все может быть.
– Как же вы всех легионеров уместите?
– Так их же сколько хочешь можно иметь.
– Но придется кого-то в запасе все время оставлять.
– Разберемся.
– А Сведберг в «Югру» собирается?
– Не знаю, – сказал Вайсфельд.
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Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд не стал опровергать информацию об интересе к вратарю Бену Скривенсу, который минувший провел в минском...
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