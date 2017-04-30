﻿ Леонид Вайсфельд: «Скривенс в «Салавате»? Все может быть». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Леонид Вайсфельд: «Скривенс в «Салавате»? Все может быть»

01.05.2017 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд не стал опровергать информацию об интересе к вратарю Бену Скривенсу, который минувший провел в минском «Динамо».

– Слышал, что Скривенс к вам в «Салават» собирается.

– Все может быть.

– Как же вы всех легионеров уместите?

– Так их же сколько хочешь можно иметь.

– Но придется кого-то в запасе все время оставлять.

– Разберемся.

– А Сведберг в «Югру» собирается?

– Не знаю, – сказал Вайсфельд.

Скривенс, Стась и еще 14 игроков «Динамо» стали неограниченно свободными агентами»

Анатолий Курилец: «Идет плотная работа со Скривенсом, очень плотная. Мы хотим, чтобы он остался в «Динамо»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд не стал опровергать информацию об интересе к вратарю Бену Скривенсу, который минувший провел в минском...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Скривенс, Стась и еще 14 игроков «Динамо» стали неограниченно свободными агентами»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика