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«МЮ» лидирует в борьбе за Шмейхеля и хочет купить его в случае ухода Де Хеа

01.05.2017 18:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь Каспер Шмейхель может летом покинуть «Лестер».

В борьбе за датчанина лидирует «Манчестер Юнайтед». Этот клуб рассматривает Шмейхеля как того, кто сможет заменить голкипера Давида Де Хеа. В испанце заинтересован «Реал». «Манчестер Юнайтед» намерен купить Шмейхеля в случае продажи Де Хеа.

Датчанин ранее прекратил сотрудничество с Triple S Management. Новым агентом футболиста стал Лука Баскерини, у которого очень хорошие отношения с «Манчестер Юнайтед».

Во вратаре «Лестера» также заинтересован «Манчестер Сити». Контракт, связывающий футболиста с «лисами», рассчитан до лета 2021 года.

 
 
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Вратарь Каспер Шмейхель может летом покинуть «Лестер».

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