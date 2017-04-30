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«Динамо»: «Информация об увольнении Боровского не соответствует действительности»
01.05.2017 19:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» опровергло
«Сергей Боровский, на данный момент, продолжает занимать свою должность. Информация не соответствует действительности», – сообщил клуб в официальном
После пяти туров текущего сезона минчане с 9 очками занимают пятое место в турнирной таблице.
Напомним, Боровский возглавил минское «Динамо» 15 июля минувшего года, сместив с должности Вука Рашовича.
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Минское «Динамо» опровергло информацию Tribuna.com о том, что главный тренер клуба Сергей Боровский сегодня покинул свой пост.
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