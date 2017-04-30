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«Беларусь 5»: Лаврик может возглавить минское «Динамо»
01.05.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор минского «Динамо» Андрей Лаврик может возглавить команду после ухода с поста главного тренера Сергея Боровского.
Об этом сообщили в программе «PRO спорт. Новости» на телеканале «Беларусь 5».
Отметим, что недавно пресс-служба минского «Динамо»
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Спортивный директор минского «Динамо» Андрей Лаврик может возглавить команду после ухода с поста главного тренера Сергея Боровского.
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