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«Беларусь 5»: Лаврик может возглавить минское «Динамо»

01.05.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор минского «Динамо» Андрей Лаврик может возглавить команду после ухода с поста главного тренера Сергея Боровского.

Об этом сообщили в программе «PRO спорт. Новости» на телеканале «Беларусь 5».

Отметим, что недавно пресс-служба минского «Динамо» опровергла информацию об увольнении Боровского.

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Спортивный директор минского «Динамо» Андрей Лаврик может возглавить команду после ухода с поста главного тренера Сергея Боровского.

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