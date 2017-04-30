Спортивный директор минского «Динамо» Андрей Лаврик может возглавить команду после ухода с поста главного тренера Сергея Боровского.

Об этом сообщили в программе «PRO спорт. Новости» на телеканале «Беларусь 5».

Отметим, что недавно пресс-служба минского «Динамо» опровергла информацию об увольнении Боровского.

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