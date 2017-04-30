Председатель правления ФК «Крумкачы» Денис Шунто вспомнил игру с БАТЭ (2:3) в четвертом туре, а также рассказал о существующем графике выплат долгов перед борисовчанами.

– Такая тонкая тема, когда один клуб должен другому, и они играют в одном чемпионате. Понятно, что такие разговоры будут. Пока только один способ – регулярно забирать очки у БАТЭ. К сожалению, пока не получается. Хотя такого «сладкого» БАТЭ, как нам достался в этом матче, давно не было и не скоро нам, наверное, представится возможность. Мы это понимали и настраивались. Очень хотели выиграть. Я был уверен, что мы отберем очки. Скорее даже думал выиграем, чем сыграем вничью. И играли хорошо, но какие-то ошибки. Видно, значит, мы еще не доросли до этого уровня.

– На какой стадии выплаты?

– Есть подписанный график. Но я еще раз почитал договор, когда последний раз говорил про деньги эти. И там написано, что это конфиденциальная информация и не поддается разглашению. Поэтому мне не стоит об этом говорить.

Не пожалел ли, что рассказал про долг БАТЭ? Нет, не пожалел. Была такая ситуация, что нужно было объяснять людям. И если ты не будешь говорить, что кто-то будет за тебя говорить. И лучше рассказать все самому как есть. Зачем эти лишние разговоры. Но получилось так, что только прибавилось этих разговоров. Но если бы мы были Ностардамусами, то, наверное, много бы чего не делали», – сказал Шунто в эфире программы «Козел про футбол».

Напомним, «Крумкачы» имеют непогашенную кредиторскую задолженность перед БАТЭ. В минувшем сезоне «вороны» взяли у борисовского клуба беспроцентный заем на сумму 150 тысяч долларов.

Сергей Сафарьян: «Заем БАТЭ «Крумкачам»? А вы считаете, что это в первый раз такая практика?»

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