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Боровский отработал в «Динамо» 300 дней и стал по этому показателю 9-м тренером в эпоху Чижа
01.05.2017 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский покинул свой пост.
Таким образом, специалист отработал в «Динамо» 300 дней и стал по этому показателю 9-м в эпоху владельца клуба Юрия Чижа.
Напомним, прежний тренер команды Вук Рашович занимает первое место по количеству дней на посту главного тренера минского «Динамо» в эпоху Чижа – 441 день. Следом идут Юрий Шуканов (356 дней), Владимир Журавель (350) и Олег Протасов (329).
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Как сообщалось ранее, главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский покинул свой пост.
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