Экс-гандболист минского СКА и чемпион Олимпиады в Барселоне по гандболу в составе Объединенной команды Андрей Барбашинский поделился мнением о гандболисте Артеме Корольке, а также рассказал о своем видении конкуренции между СКА и БГК.

«Королек? Недостаточно того, что ты высокий, крепкий и симпатичный. Должен быть еще очень-очень-очень упорный труд. И большое-большое желание.

Я могу привести пример Королька, когда я видел его мальчиком, худеньким. Но он хотел, он тренировался. Сейчас он стал мужчиной. Крепко сложен, красив и умеет играть в гандбол

СКА? У них есть команда. Поверьте, что не пройдет и пяти лет, когда они соберут достойную команду. Потому что у Бреста есть возможности, а у СКА – этого нет. Если СКА возьмут и будут финансировать как хоккейное «Динамо» Минск, то и из СКА получится интересное. Но армейцы идут длинной дорогой. И это достойно уважения. Я верю в спортивное зерно этого клуба. Я не хочу верить в то, что этого нет. Я верю, что зерно есть и оно остается и будет. Потому что во дворце в Уручье висят майки всех олимпийских чемпионов. Это достойно», – сказал Барбашинский в эфире программы «PRO Спорт. Итоги недели».