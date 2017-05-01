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НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Торонто», «Сан-Антонио» сыграет с «Хьюстоном»

02.05.2017 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня стартуют еще две серии второго раунда плей-офф НБА-2017. Действующий чемпион «Кливленд» примет «Торонто», в техасском дерби «Сан-Антонио» дома сыграет с «Хьюстоном» Джеймса Хардена.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первые матчи

Кливленд – Торонто 116:105 (30:18, 32:30, 34:26, 20:31)
Дата проведения
2 мая, 02.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча
Кливленд
Джеймс (35 + 10 подборов), Ирвинг (24 + 10 передач), Лав (18 + 9 подборов), Томпсон (11 + 14 подборов), Джей Ар Смит (6)  старт; Корвер (6), Шамперт (5), Фрай (5), Уильямс (4), Джонс (2), Джонс (0), Уильямс (0).
Торонто
Лаури (20 + 11 передач), ДеРозан (19 + 7 подборов), Ибака (15), Валанчюнас (6), Кэрролл (3)  старт; Такер (13 + 11 подборов), Пауэлл (12), ВанВлит (6), Паттерсон (5), Райт (2), Джозеф (2), Пелтль (2), Сиакам (0).

Сан-Антонио – Хьюстон 45:80 (3 четверть)
Дата проведения
2 мая, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча
Хьюстон
Ариза (18), Харден (16 + 11 передач), Капела (15 + 10 подборов), Андерсон (11), Беверли (6 + 7 подборов).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское. 

Статистика НБА

 
 
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