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НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Торонто», «Сан-Антонио» сыграет с «Хьюстоном»
02.05.2017 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня стартуют еще две серии второго раунда плей-офф НБА-2017. Действующий чемпион «Кливленд» примет «Торонто», в техасском дерби «Сан-Антонио» дома сыграет с «Хьюстоном» Джеймса Хардена.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Первые матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня стартуют еще две серии второго раунда плей-офф НБА-2017.
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