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НХЛ. Кросби получил травму после удара в голову в матче с «Вашингтоном»

02.05.2017 06:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби получил травму в начале третьего матча серии Кубка Стэнли против «Вашингтона».

В первом периоде (05:24) канадец получил удар в голову от защитника «Вашингтона» Мэтта Нисканена. При падении Кросби мог повредить левую ногу.

Кросби долго не мог встать со льда, но позже при помощи доктора команды отправился в раздевалку. На лед он уже не вернулся.

Характер травмы остается неизвестным. 

Нисканен за свое нарушение получил 5+10 минут штрафа.

В текущем Кубке Стэнли на счету Кросби 10 (4+6) очков. Посмотреть полную статистику форварда можно здесь

 
 
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби получил травму в начале третьего матча серии Кубка Стэнли против «Вашингтона».

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