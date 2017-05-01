Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби получил травму в начале третьего матча серии Кубка Стэнли против «Вашингтона».

В первом периоде (05:24) канадец получил удар в голову от защитника «Вашингтона» Мэтта Нисканена. При падении Кросби мог повредить левую ногу.

Кросби долго не мог встать со льда, но позже при помощи доктора команды отправился в раздевалку. На лед он уже не вернулся.

Характер травмы остается неизвестным.

Нисканен за свое нарушение получил 5+10 минут штрафа.

В текущем Кубке Стэнли на счету Кросби 10 (4+6) очков. Посмотреть полную статистику форварда можно здесь .