﻿ НХЛ. Бобровский, Кросби и Макдэвид номинированы на «Харт Трофи». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НХЛ. Бобровский, Кросби и Макдэвид номинированы на «Харт Трофи»

02.05.2017 06:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид номинированы на «Харт Трофи».

Приз вручается игроку, внесшему наибольший вклад в успешное выступление команды в регулярном чемпионате НХЛ. Награда будет вручаться 21 июня в Лас-Вегасе.

Кросби в прошедшем сезоне стал лучшим снайпером лиги с 44 голами в 75 встречах, Макдэвид был лучшим бомбардиром – набрал в 82 матчах 100 (30+70) очков при показателе полезности «+27».

Бобровский в среднем за сезон пропускал 2,02 шайбы при 93,1% отраженных бросков и в 7 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Подробную статистику выступлений Кросби вы можете посмотреть здесь, Макдэвида – здесь, Бобровского – здесь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид номинированы на «Харт Трофи».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Торонто», «Сан-Антонио» сыграет с «Хьюстоном»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика