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НХЛ. Бобровский, Кросби и Макдэвид номинированы на «Харт Трофи»
02.05.2017 06:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид номинированы на «Харт Трофи».
Приз вручается игроку, внесшему наибольший вклад в успешное выступление команды в регулярном чемпионате НХЛ. Награда будет вручаться 21 июня в Лас-Вегасе.
Кросби в прошедшем сезоне стал лучшим снайпером лиги с 44 голами в 75 встречах, Макдэвид был лучшим бомбардиром – набрал в 82 матчах 100 (30+70) очков при показателе полезности «+27».
Бобровский в среднем за сезон пропускал 2,02 шайбы при 93,1% отраженных бросков и в 7 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Подробную статистику выступлений Кросби вы можете посмотреть
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Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид номинированы на «Харт Трофи».
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