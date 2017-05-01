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Олег Сидоренков: «Если честно, то у нас сейчас вообще нет никакого финансирования»

02.05.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков рассказал о тяжелом финансовом состоянии команды.

«Да, завод отказался от команды. Если честно, то у нас сейчас вообще нет никакого финансирования. Кто-то отказался, и никто за нас не взялся. Вот это самая угнетающая ситуация. И это сказывается на поле. Плюс у нас еще минус пять очков. Но повторюсь, что не хочется оправдываться, но есть моменты, которые устал проглатывать», – сказал Сидоренков в эфире «Козел про футбол».

Напомним, ранее Сидоренков заявил о том, что команда не получила ни одной зарплаты за 2017 год.

 
 
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Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков рассказал о тяжелом финансовом состоянии команды.

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