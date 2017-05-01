Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков рассказал о тяжелом финансовом состоянии команды.

«Да, завод отказался от команды. Если честно, то у нас сейчас вообще нет никакого финансирования. Кто-то отказался, и никто за нас не взялся. Вот это самая угнетающая ситуация. И это сказывается на поле. Плюс у нас еще минус пять очков. Но повторюсь, что не хочется оправдываться, но есть моменты, которые устал проглатывать», – сказал Сидоренков в эфире «Козел про футбол».

Напомним, ранее Сидоренков заявил о том, что команда не получила ни одной зарплаты за 2017 год.