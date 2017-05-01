Белорусский тайбоксер Андрей Кулебин из-за травмы не выступит на домашнем чемпионате мира в Минске.

Об этом в эфире «Беларусь 5» сообщил главный тренер сборной Беларуси по тайскому боксу Михаил Степанов.

«Сегодня мы выставляем всех первых номеров, которые выиграли Республику. Но с нами не будет Андрея Кулебина. Он получил травму ноги. У него перелом. Он сейчас в гипсе. Но он будет на чемпионате мира как почетный гость», – сказал Степанов.