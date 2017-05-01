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Кулебин не выступит на чемпионате мира в Минске
02.05.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тайбоксер Андрей Кулебин из-за травмы не выступит на домашнем чемпионате мира в Минске.
Об этом в эфире «Беларусь 5» сообщил главный тренер сборной Беларуси по тайскому боксу Михаил Степанов.
«Сегодня мы выставляем всех первых номеров, которые выиграли Республику. Но с нами не будет Андрея Кулебина. Он получил травму ноги. У него перелом. Он сейчас в гипсе. Но он будет на чемпионате мира как почетный гость», – сказал Степанов.
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Белорусский тайбоксер Андрей Кулебин из-за травмы не выступит на домашнем чемпионате мира в Минске.
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