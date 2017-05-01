Экс-гандболист минского СКА и чемпион Олимпиады в Барселоне по гандболу в составе Объединенной команды Андрей Барбашинский рассказал о работе в бизнесе и опыте на стройке в Германии.

– Я закончил выступление в гандболе как спортивный инвалид. К сожалению, я не мог больше передвигаться, поэтому мне пришлось. И это сложно. Очень сложно, когда ты был активен, видел, что происходит на трибунах, понимал головой и руками, как играть, но твое тело уже не может. Этот период был достаточно сложным. И присутствует он у всех спортсменов, особенно тех, которые достигли больших результатов.

Когда я играл во второй немецкой бундеслиге, у них была одна тренировка в день. Мне, как человеку, привыкшему тренироваться три раза в день, было скучно. Поэтому я пошел на стройку – взял лопату и работал лопатой, – сказал Барбашинский.

Ныне Барбашинский – директор совместного предприятия, филиалы которого находятся в Минске, Гродно и Москве. Супруга Инна помогает мужу в бизнесе и воспитывает сыновей.

«Хочется просто работать. Мы не обсуждаем законодательство, перекосы. Мы просто живем в этой стране, гордимся этим и пытаемся что-то сделать. Если не мы, то кто?» – добавил Барбашинский.

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