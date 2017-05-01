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Виктор Сокол-младший: «Брест всегда оставался футбольным городом, несмотря на то, что у нас хоккейная страна»

02.05.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-игрок брестского «Динамо» Виктор Сокол-младший рассказал об отношении к команде после прихода инвесторов.

«Безусловно, мне симпатично нынешнее брестское «Динамо». В команду приехали хорошие легионеры. Причем они все молодые ребята. Торрес, Фамейе, Осучукву. Белорусы тоже серьезного для нашего чемпионата уровня. В общем, хорошая команда после того, как появились деньги.

Брест – наверное, единственный город из областных, где футбол всегда оставался на первом месте. Даже несмотря на то, что у нас страна хоккейная, футбол в Бресте всегда был в приоритете. В мою бытность на футбол тоже ходили. На еврокубки был полный стадион, хотя мы не прошли Лиепаю. Насколько я помню, впреддверии старта чемпионата был ажиотаж – люди ждали первых туров. Конечно, не полный стадион собирался. Но народ ходил, при всяких результатах.

Конечно, на протяжении пяти лет в Бресте не было финансов. Но сейчас пришли деньги, поэтому город живет футболом. Они здорово и освещают футбол. В Бресте сейчас праздник – люди ждут домашних матчей. Для белорусского футбола это очень хорошо. Хотелось бы, чтобы таких инвестиций было больше.

 
Теги: Брест
 
 
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Экс-игрок брестского «Динамо» Виктор Сокол-младший рассказал об отношении к команде после прихода инвесторов.

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