﻿ ЧМ-2017. Воробей, Стефанович и еще 23 хоккеиста вошли в состав сборной Беларуси, Стасенко – вне заявки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЧМ-2017. Воробей, Стефанович и еще 23 хоккеиста вошли в состав сборной Беларуси, Стасенко – вне заявки

02.05.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Федерация хоккея Беларуси (ФХРБ) объявила состав сборной Беларуси на чемпионат мира по хоккею-2017.

В него вошли 25 хоккеистов.

Вратари: Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов  (оба – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Виталий Трус (ХК «Неман» Гродно, Экстралига).

Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Владимир Денисов (А) (ХК «Трактор» Челябинск, КХЛ), Павел Воробей (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Олег Евенко («Кливленд Монстерз», АХЛ).

Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артем Волков, Сергей Костицын, Александр Павлович (А), Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (К) (все – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Андрей Костицын (ХК «Сочи», КХЛ), Артем Демков (ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Егор Шарангович («U20», Экстралига), Александр Когалев (ХК «Юность-Минск, Экстралига), Михаил Стефанович (ХК «Неман» Гродно, Экстралига), Шарль Лингле (ХК «Айсберен» Берлин, DEL).

Последними расположение сборной покинули защитник Николай Стасенко и нападающий Максим Парфеевец.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федерация хоккея Беларуси (ФХРБ) объявила состав сборной Беларуси на чемпионат мира по хоккею-2017.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виктор Сокол-младший: «Брест всегда оставался футбольным городом, несмотря на то, что у нас хоккейная страна»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика