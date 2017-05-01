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ЧМ-2017. Воробей, Стефанович и еще 23 хоккеиста вошли в состав сборной Беларуси, Стасенко – вне заявки
02.05.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Федерация хоккея Беларуси (ФХРБ) объявила состав сборной Беларуси на чемпионат мира по хоккею-2017.
В него вошли 25 хоккеистов.
Вратари: Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов (оба – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Виталий Трус (ХК «Неман» Гродно, Экстралига).
Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Владимир Денисов (А) (ХК «Трактор» Челябинск, КХЛ), Павел Воробей (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Олег Евенко («Кливленд Монстерз», АХЛ).
Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артем Волков, Сергей Костицын, Александр Павлович (А), Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (К) (все – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Андрей Костицын (ХК «Сочи», КХЛ), Артем Демков (ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Егор Шарангович («U20», Экстралига), Александр Когалев (ХК «Юность-Минск, Экстралига), Михаил Стефанович (ХК «Неман» Гродно, Экстралига), Шарль Лингле (ХК «Айсберен» Берлин, DEL).
Последними расположение сборной покинули защитник Николай Стасенко и нападающий Максим Парфеевец.
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ЧМ-2017. Воробей, Стефанович и еще 23 хоккеиста вошли в состав сборной Беларуси, Стасенко – вне заявки
Федерация хоккея Беларуси (ФХРБ) объявила состав сборной Беларуси на чемпионат мира по хоккею-2017.
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