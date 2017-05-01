Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – это самая быстрорастущая спортивная digital-компания. Месячная аудитория наших международных клубных мобильных приложений превышает миллион человек и постоянно растет, наших подписчиков в соцсетях уже 6 миллионов и скоро будет в разы больше.

В числе прочего, у нас есть клубные медиа на итальянском языке: для «Ювентуса», «Милана», «Интера» и «Ромы» на нем уже есть свои версии приложений, сайты и аккаунты в соцсетях c сотнями тысяч пользователей.

Если вы знаете итальянский, любите европейский футбол и много времени проводите в фейсбуке – присоединяйтесь!

От вас:

– Высокий уровень владения итальянским языком: на нем понадобится писать недлинные, но выверенные тексты, в том числе для тех, для кого этот язык является родным.

– Четкое понимание принципов работы Facebook и Twitter: выбор вирусного контента, правильных подводок и картинок.

– Понимание европейского футбола и интерес к нему.

– Хороший быстрый компьютер и неограниченный доступ к интернету.

– Готовность выполнить тестовое задание.

Для вас:

– Новые интересные задачи международного масштаба.

– Отличный коллектив.

– Индивидуальный график.

– Возможность работать удаленно.

Свое резюме и небольшое письмо о себе на русском языке присылайте на carlitto@tribuna.com с темой «Редактор италоязычных соцсетей».