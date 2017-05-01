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Tribuna Digital открывает вакансию редактора италоязычных соцсетей
02.05.2017 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В числе прочего, у нас есть клубные медиа на итальянском языке: для «Ювентуса», «Милана», «Интера» и «Ромы» на нем
Если вы знаете итальянский, любите европейский футбол и много времени проводите в фейсбуке – присоединяйтесь!
От вас:
– Высокий уровень владения итальянским языком: на нем понадобится писать недлинные, но выверенные тексты, в том числе для тех, для кого этот язык является родным.
Для вас:
– Новые интересные задачи международного масштаба.
Свое резюме и небольшое письмо о себе на русском языке присылайте на carlitto@tribuna.com с темой «Редактор италоязычных соцсетей».
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