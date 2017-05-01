﻿ «Беларусь-5» покажет по одному матчу 6-го и 7-го туров чемпионата Беларуси. 21.by
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«Беларусь-5» покажет по одному матчу 6-го и 7-го туров чемпионата Беларуси

02.05.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стало известно расписание трансляций «Беларусь-5» на ближайшие две недели.

В программе передач значится по одному поединку 6-го и 7-го туров высшей лиги.

В воскресенье 7 мая «Беларусь-5» покажет в прямом эфире матч 6-го тура «Крумкачы» – «Шахтер» (начало эфира – 15:25).

На среду 10 мая запланирована трансляция матча 7-го тура «Минск» – «Динамо-Минск» (19:20).

Таким образом, вне сетки вещания оказался матч 6-го тура «Динамо-Минск» – «Гомель», который состоится 6 мая. В этот день с 13:05 до 23:50 будут транслироваться матчи чемпионата мира (Латвия – Дания, Швейцария – Словения, Словакия – Италия, Беларусь – Чехия и Германия Швеция).

Напомним, 5 мая стартует чемпионат мира по хоккею.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Стало известно расписание трансляций «Беларусь-5» на ближайшие две недели.

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