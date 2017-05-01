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Фанаты «Краснодара» и «Анжи» устроили массовую драку перед матчем
02.05.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Болельщики «Краснодара» и «Анжи» устроили массовую драку перед началом матча 26-го тура чемпионата России между командами.
Драку пресекли оперативно прибывшие сотрудники полиции. Нескольких зачинщиков с обеих сторон удалось задержать, остальные скрылись.
«За совершение административных правонарушений в полицию доставлен ряд граждан», – прокомментировали информацию в пресс-службе регионального главка полиции.
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Болельщики «Краснодара» и «Анжи» устроили массовую драку перед началом матча 26-го тура чемпионата России между командами.
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