Форвард «Крумкачоў» Вячеслав Глеб подытожил выезд команды в Новополоцк на матч 5-го тура чемпионата Беларуси против «Нафтана».

«Желтая карточка в первом тайме за нецензурную брань? Хотел на немецком сказать, а вырвалось на русском. Судья, к сожалению, русский понимает. Безусловно, карточка заслуженная.

Хорошая личная статистика (3 передачи, 1 гол)? Мне неважно, кто там отдает и забивает. Пока так, без меня ничего не могут, елки-палки. Тяну их, тяну :).

Если серьезно, приятно делать результативные передачи и оформлять голы. Но мне неважно, отдал ты или забил. Главное, чтобы команда побеждала и набирала очки.

Мне нравится приезжать в Новополоцк. Тьфу-тьфу-тьфу, для меня в последние годы это хорошее место – постоянно забиваю, постоянно с победой возвращаемся. К моему удивлению, на «Атланте» уже сделали гостевую раздевалку. Душ, туалет появились», – сказал Глеб в эфире «Времени футбола».

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