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Минское «Динамо» подтвердило отставку Боровского
02.05.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» объявило об анонсированных Tribuna.com перестановках в тренерском штабе команды.
Белорусский специалист Сергей Боровский уволен с должности главного тренера ФК «Динамо-Минск» со 2 мая 2017 года.
В настоящее время к матчу 6 тура «Динамо-Минск» – «Гомель» команду готовят помощники Сергея Боровского во главе с Игорем Николаевичем Гуриновичем.
Сообщается, что обо всех иных перестановках в тренерском штабе «Динамо» будет сообщено дополнительно.
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Минское «Динамо» объявило об анонсированных Tribuna.com перестановках в тренерском штабе команды.
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