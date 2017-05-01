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Минское «Динамо» подтвердило отставку Боровского

02.05.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» объявило об анонсированных Tribuna.com перестановках в тренерском штабе команды.

Белорусский специалист Сергей Боровский уволен с должности главного тренера ФК «Динамо-Минск» со 2 мая 2017 года.

В настоящее время к матчу 6 тура «Динамо-Минск» – «Гомель» команду готовят помощники Сергея Боровского во главе с Игорем Николаевичем Гуриновичем.

Сообщается, что обо всех иных перестановках в тренерском штабе «Динамо» будет сообщено дополнительно.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Минское «Динамо» объявило об анонсированных Tribuna.com перестановках в тренерском штабе команды.

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