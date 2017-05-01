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«Прессбол»: минское «Динамо» к матчу с «Гомелем» будет готовить Гуренко
02.05.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», минское «Динамо» к ближайшему матчу будет готовить главный тренер дубля Сергей Гуренко.
По информации издания, он будет исполняющим обязанности главного тренера.
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Как сообщает «Прессбол», минское «Динамо» к ближайшему матчу будет готовить главный тренер дубля Сергей Гуренко.
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