﻿ Лига чемпионов. 1/2 финала. Первые матчи. «Реал» против «Атлетико». 21.by
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Лига чемпионов. 1/2 финала. Первые матчи. «Реал» против «Атлетико»

02.05.2017 11:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов «Реал» принимает «Атлетико», а «Монако» дома сыграет с «Ювентусом».

Лига чемпионов

1/2 финала

Первые матчи

Реал Мадрид Испания – Атлетико Испания
Дата проведения
2 мая, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

 

Монако Монако – Ювентус Италия
Дата проведения
3 мая, 21.45, «Луи II»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика Лиги чемпионов

 
 
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В первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов «Реал» принимает «Атлетико», а «Монако» дома сыграет с «Ювентусом».

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