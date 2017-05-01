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Лига чемпионов. 1/2 финала. Первые матчи. «Реал» против «Атлетико»
02.05.2017 11:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов «Реал» принимает «Атлетико», а «Монако» дома сыграет с «Ювентусом».
Лига чемпионов
1/2 финала
Первые матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов «Реал» принимает «Атлетико», а «Монако» дома сыграет с «Ювентусом».
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