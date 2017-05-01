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Пресс-атташе «Динамо-Минск»: «Причина увольнения Боровского – неудачный старт команды в сезоне-2017»
02.05.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-атташе минского «Динамо» Василий Князюк в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем раскрыл причины
«Решение об увольнении Сергея Боровского принято руководством клуба. Причина – неудачный старт команды в сезоне-2017», – сказал Князюк.
Напомним, по итогам 5 туров минское «Динамо» с 9 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от БАТЭ на два очка. Также «бело-голубые» вылетели из Кубка страны на стадии четвертьфинала.
Напомним, вчера Tribuna.com первой
Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»
Боровский возглавил минское «Динамо» 15 июля минувшего года, сместив с должности Вука Рашовича. В сезоне-2016 команда заняла 3-е место в чемпионате Беларуси и впервые за два года не попала на групповой этап Лиги Европы.
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Пресс-атташе «Динамо-Минск»: «Причина увольнения Боровского – неудачный старт команды в сезоне-2017»
Пресс-атташе минского «Динамо» Василий Князюк в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем раскрыл причины увольнения Сергея Боровского с поста главного...
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