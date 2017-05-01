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Пресс-атташе «Динамо-Минск»: «Причина увольнения Боровского – неудачный старт команды в сезоне-2017»

02.05.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-атташе минского «Динамо» Василий Князюк в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем раскрыл причины увольнения Сергея Боровского с поста главного тренера минского «Динамо»,

«Решение об увольнении Сергея Боровского принято руководством клуба. Причина – неудачный старт команды в сезоне-2017», – сказал Князюк.

Напомним, по итогам 5 туров минское «Динамо» с 9 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от БАТЭ на два очка. Также «бело-голубые» вылетели из Кубка страны на стадии четвертьфинала.

Напомним, вчера Tribuna.com первой сообщила об отставке Боровского.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Сергей Гуренко.

Боровский возглавил минское «Динамо» 15 июля минувшего года, сместив с должности Вука Рашовича. В сезоне-2016 команда заняла 3-е место в чемпионате Беларуси и впервые за два года не попала на групповой этап Лиги Европы.

Строил самолет, воспитывал фанатов. Чем занимался Боровский в минском «Динамо»

«Динамо» – команда с традициями». Реакция болельщиков на отставку Боровского

 
 
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