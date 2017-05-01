Как сообщалось ранее, Сергей Боровский был отправлен в отставку с поста главного тренера минского «Динамо».

Таким образом, специалист провел у руля команды 36 матчей. Напомним, Боровский стал 31-м тренером клуба с 1999 года, когда Юрий Чиж стал председателем правления «Динамо».

Среди всех тренеров клуба в эпоху Юрия Чижа Боровский занял 2-е место по среднему количеству пропущенных голов – 0,639 гола за игру. Лучше показатель был лишь у Олега Протасова – 0,467 (15 матчей).

По проценту набранных очков Боровский занял 13-е место – 60,2 процента (1,806 очка за матч). Лидирует здесь Эдуард Малофеев, при нем минское «Динамо» набирало в среднем 2,4 очка за игру. Далее расположились: Родненок и Байдачный (2,25), Протасов (2,20), Петрушин (2,11), Гуренко (2,04), Шуканов (2,03).

Также Боровский входит в число девяти тренеров, при которых «Динамо» забивало меньше всего. Его показатель равняется 1,444 гола за игру. Менее результативно «Динамо» играло лишь при Василенко (0,556), Угрине (0.857), Качуро (1,000), Седневе (1,118), Хацкевиче (1,129), Журавле (1,311), Криушенко (1,355), Рашовиче (1,397).

Напомним, Боровский отработал в «Динамо» 301 день и стал по этому показателю 9-м тренером в эпоху Чижа .

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