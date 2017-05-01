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Алексей Шевченко: «Евенко едет на ЧМ за Белоруссию. Объяснит там в Париже всем, что правильно Беларусь»
02.05.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал
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Алексей Шевченко: «Евенко едет на ЧМ за Белоруссию. Объяснит там в Париже всем, что правильно Беларусь»
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал состав сборной Беларуси на чемпионат мира.
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