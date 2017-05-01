Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от московского дерби ЦСКА — «Спартак» (1:2) в рамках РФПЛ.

«Ребята, кого вы обманываете? Нельзя обмануть болельщиков. С 76-й минуты ЦСКА отдавал игру. «Спартак» закрыл тему. «Спартак» — чемпион. Причины? Таковых нет. Просто это видно издалека. Посмотрим, кому будут отдавать за Лигу чемпионов.

Можно делать всё, что угодно, чтобы привлечь болельщиков. Они пришли и на «Ростов», и на «Локомотив», потратили деньги. Но в итоге их ждало разочарование. Печально, что получилось так, что ЦСКА сам отдал чемпионство «Спартаку»», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

ЦСКА возглавляет белорусский специалист Виктор Гончаренко.

Напомним, Tribuna.com провела текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Спартак» .

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