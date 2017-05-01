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Член комитета по этике РФС: «ЦСКА с 76-й минуты отдавал игру «Спартаку»
02.05.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от московского дерби ЦСКА — «Спартак» (1:2) в рамках РФПЛ.
«Ребята, кого вы обманываете? Нельзя обмануть болельщиков. С 76-й минуты ЦСКА отдавал игру. «Спартак» закрыл тему. «Спартак» — чемпион. Причины? Таковых нет. Просто это видно издалека. Посмотрим, кому будут отдавать за Лигу чемпионов.
Можно делать всё, что угодно, чтобы привлечь болельщиков. Они пришли и на «Ростов», и на «Локомотив», потратили деньги. Но в итоге их ждало разочарование. Печально, что получилось так, что ЦСКА сам отдал чемпионство «Спартаку»», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
ЦСКА возглавляет белорусский специалист Виктор Гончаренко.
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Xлен комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от московского дерби ЦСКА — «Спартак» (1:2) в рамках РФПЛ.
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