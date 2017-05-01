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Сергей Боровский: «Я могу только одно сказать: «Юрий Александрович очень опытный руководитель и он знает, что делает»
02.05.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Сергей Боровский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал свое увольнение из минского «Динамо».
«Я могу только одно сказать: «Юрий Александрович очень опытный руководитель и он знает, что делает», – сказал Боровский.
Напомним, вчера Tribuna.com первой
Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»
Боровский возглавил минское «Динамо» 15 июля минувшего года, сместив с должности Вука Рашовича. Специалист проработал в «Динамо» 301 день,
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Сергей Боровский: «Я могу только одно сказать: «Юрий Александрович очень опытный руководитель и он знает, что делает»
Белорусский специалист Сергей Боровский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал свое увольнение из минского «Динамо».
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