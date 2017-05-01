﻿ Сергей Боровский: «Я могу только одно сказать: «Юрий Александрович очень опытный руководитель и он знает, что делает». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Боровский: «Я могу только одно сказать: «Юрий Александрович очень опытный руководитель и он знает, что делает»

02.05.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский специалист Сергей Боровский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал свое увольнение из минского «Динамо».

«Я могу только одно сказать: «Юрий Александрович очень опытный руководитель и он знает, что делает», – сказал Боровский.

Напомним, вчера Tribuna.com первой сообщила об отставке Боровского. На следующий день, 2 мая, минское «Динамо» подтвердило отставку специалиста.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Сергей Гуренко.

Боровский возглавил минское «Динамо» 15 июля минувшего года, сместив с должности Вука Рашовича. Специалист проработал в «Динамо» 301 день, став по этому показателю 9-м тренером в эпоху Чижа.

Строил самолет, воспитывал фанатов. Чем занимался Боровский в минском «Динамо»

«Динамо» – команда с традициями». Реакция болельщиков на отставку Боровского

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский специалист Сергей Боровский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал свое увольнение из минского «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Алексей Шевченко: «Чем может помочь «Торпедо» Сергей Костицын, проваливший сезон в Минске?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика