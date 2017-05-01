Белорусский специалист Сергей Боровский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал свое увольнение из минского «Динамо».

«Я могу только одно сказать: «Юрий Александрович очень опытный руководитель и он знает, что делает», – сказал Боровский.

Напомним, вчера Tribuna.com первой сообщила об отставке Боровского. На следующий день, 2 мая, минское «Динамо» подтвердило отставку специалиста.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Сергей Гуренко.

Боровский возглавил минское «Динамо» 15 июля минувшего года, сместив с должности Вука Рашовича. Специалист проработал в «Динамо» 301 день, став по этому показателю 9-м тренером в эпоху Чижа .

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