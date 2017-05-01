Журналист Алексей Шевченко прокомментировал переход Сергея Костицына в «Торпедо» .

«Уволив двадцать игроков, Петерис Скудра удивил тем, что стал приглашать обратно тех, в ком он уже однажды разочаровался.

Я не понимаю, зачем ему нужен Денис Паршин, особенно после бесцветного сезона в команде, где позволялись бы любые творческие шаги. Чем может помочь Сергей Костицын, проваливший сезон в Минске? Чего именно тренер ждет от Яна Муршака, который не выделялся в ЦСКА при схожей философии клубов?

Жига Еглич – единственный, кто здорово сыграл в прошлом сезоне, но тут опять не все понятно, как он уживется с деспотичным Петерисом. Плюс вратарь Станислав Галимов, просидевший прошлый сезон, и Иван Лисутин, который уже уходил из «Торпедо».

Грустно и от того, что хоккеисты ходят по кругу, им все равно предлагают контракты и их единственное достоинство – настойчивые агенты. Но если говорить конкретно о клубе, то это малообъяснимые решения», – написал Шевченко.

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